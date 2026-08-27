Прокуратура не согласилась с приговором курскому экс-депутату Максиму Васильеву

В Ленинский райсуд Курска поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор бывшему депутату облдумы Максиму Васильеву, который получил семь лет колонии за хищения при строительстве фортификационных сооружений на границе. Согласно картотеке дел, оно пока не принято к рассмотрению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Второй приговор Васильеву вынесли в начале августа. Он был признан виновным в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В конце прошлого года экс-депутата осудили за хищение 152,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в Глушковском районе (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По первому приговору он получил пять лет и шесть месяцев, по второму — семь лет колонии общего режима. Оба дела рассматривались в особом порядке в связи с признанием вины.

За легализацию преступных доходов в Ленинском райсуде Курска сейчас судят бывшего главу корпорации развития региона Владимира Лукина и экс-главу «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Ранее они получили девять и восемь с половиной лет за махинации в Глушковском районе. Вместе с ними на скамье подсудимых находится депутат совета Донецкой народной республики Татьяна Бондаренко.

Сергей Толмачев