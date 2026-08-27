Segezha назвала дефицит топлива одним из факторов давления на результаты I полугодия

OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) Segezha Group составила 0,66 млрд руб. по итогам первого полугодия. Это в 4 раза меньше аналогичного периода годом ранее. Рентабельность показателя упала с 5,8% до 1,7%, следует из отчетности лесопромышленного холдинга.

Выручка Segezha за полгода снизилась на 15% — до 37,98 млрд руб. Чистый убыток компании при этом составил 15,6 млрд руб. против 16,2 млрд руб. год назад. «Дефицит топлива вследствие серии инцидентов на крупнейших НПЗ в европейской части России оказал существенное влияние на рост себестоимости группы»,— следует из пресс-релиза.

В числе других факторов, влияющих на негативные результаты первого полугодия, холдинг назвал низкую строительную активность на мировом рынке, переизбыток предложения вместе с ограниченным спросом на внутреннем рынке, а также «нестабильность работы оборудования ЦБК». Речь идет о сбоях в работе Сегежского целлюлозно-бумажного комбината из-за проблем в энергосистеме Карелии.

Segezha Group — крупнейший в России производитель бумаги для многослойных и промышленных бумажных мешков, а также пиломатериалов. Компания располагает расчетной лесосекой в 22,4 млн куб. м, контрольный пакет акций принадлежит АФК «Система».