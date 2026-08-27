Банкир пошел в гранатометчики

Суд в Москве приостановил процесс по уголовному делу бывшего председателя правления КБ «Агора» 42-летнего Юрия Порохова. Основанием стало то, что подсудимый подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, где будет гранатометчиком. Банкир обвинялся в растрате 25 млн руб. и мошенничестве на 11,7 млн руб. путем заключения фиктивного договора на обеспечение банка программным обеспечением, а также выдачи фальшивых кредитов. Вину он не признавал, а военные выплаты намерен потратить на содержание семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд столицы приостановил рассмотрение уголовного дела бывшего председателя правления банка «Агора» Юрия Порохова. Решение было принято около двух недель назад, а ходатайство об этом, как сообщил “Ъ” адвокат подсудимого Андрей Орлов, его подзащитный подал за месяц до этого, сразу после того, как подписал контракт с Минобороны.

Сейчас финансист проходит подготовку в одной из учебных частей на территории ЛНР, а затем отправится на передовую гранатометчиком в звании рядового.

На заседании по рассмотрению ходатайства банкира гособвинение против приостановки дела не возражало, а представитель потерпевшей стороны — банка «Агора» — оставил решение на усмотрение суда. Отметим, что в случае получения на СВО госнаграды или ранения, за которым последует прекращение контракта по состоянию здоровья, уголовное преследование банкира может быть прекращено окончательно.

Юрию Порохову, как сообщал “Ъ”, вменяются в вину ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупные мошенничество и растрата). Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено в августе 2025 года. По версии следствия, господин Порохов, будучи председателем правления ООО «Коммерческий банк “Агора”», из корыстных побуждений заключил в апреле 2024 года с ООО ФП фиктивный договор «об оказании услуг по разработке для банка программного обеспечения, его внедрению, сопровождению и консультированию при эксплуатации». Стоимость контракта оценивалась в 25 млн руб., но выполнять эти условия, как установило следствие, фирма не намеревалась.

Во втором пункте обвинения говорится, что господин Порохов способствовал заключению от имени подставных лиц четырех фиктивных кредитных договоров, благодаря чему из банка было выведено 11,7 млн руб.

Сам подсудимый вину не признал. Его адвокат Андрей Орлов указывал в суде, что ранее в арбитраже было установлено, что деловые отношения между КБ «Агора» и ООО ФП были реальными, а условия договора полностью исполнены сторонами, что подтверждалось актом приема-передачи, по которому заказчику было передано программное обеспечение. Оно действительно использовалось сотрудниками банка, подчеркивал защитник.

Что касается кредитных договоров, то адвокат Орлов указал, что они согласовывались с руководством банка. При этом не было представлено данных о том, что взятые кредиты не были погашены.

Адвокат напомнил, что в рамках дела на имущество банкира, в том числе его счета и даже квартиру его жены, был наложен арест, и семья подсудимого, у которого есть несовершеннолетние дети, осталась без средств. Теперь господин Порохов будет содержать ее на военные выплаты.

Алексей Соковнин, Александр Александров