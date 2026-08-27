Дело петербургского экс-депутата осталось на паузе

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения постановление Петроградского районного суда, приостановившего уголовное дело в отношении бывшего депутата городского парламента и экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича в связи с прохождением им военной службы. Апелляционное представление прокуратуры, которая усомнилась в фактическом нахождении обвиняемого в зоне СВО и указала на ошибки в судебном акте, оставлено без удовлетворения, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Защита настаивала, что контракт Малькевича проверен Минобороны, а оказавшиеся в постановлении сведения о другом обвиняемом являются технической опиской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конце апреля 2026 года господин Малькевич досрочно сложил полномочия депутата Заксобрания и заключил контракт с Минобороны. Его адвокаты сообщали, что он служит рядовым в мотострелковом полку «Север-Ахмат»

Фото: Telegam-канал «Media Малькевич» В конце апреля 2026 года господин Малькевич досрочно сложил полномочия депутата Заксобрания и заключил контракт с Минобороны. Его адвокаты сообщали, что он служит рядовым в мотострелковом полку «Север-Ахмат»

Фото: Telegam-канал «Media Малькевич»

Перед началом рассмотрения апелляции адвокаты попросили приобщить уведомление из воинской части по месту дислокации Александра Малькевича. В документе говорилось, что бывший парламентарий не может прибыть в суд, просит провести заседание без него и поддерживает позицию защитников. Представитель прокуратуры против приобщения не возражала.

Производство по делу Александра Малькевича было приостановлено постановлением Петроградского районного суда от 29 мая 2026 года. Тогда суд удовлетворил ходатайство командования воинской части, отменив также избранный Малькевичу запрет определенных действий. С решением не согласилась прокуратура Петроградского района. В апелляционном представлении старший помощник прокурора района Фаина Курлыкова указала, что постановление было принято с нарушениями.

Одним из основных доводов надзорного ведомства стали ошибки в мотивировочной части постановления. В одном из абзацев суд привел сведения не об Александре Малькевиче, а о некоем Баширове. Там же было указано, что обвиняемый содержался под стражей, хотя в отношении бывшего депутата действовал запрет определенных действий. Прокуратура посчитала, что такие расхождения нельзя признать обычной технической опиской.

Надзорное ведомство также обратило внимание на неявку экс-депутата в Петроградский суд. На тот момент запрет определенных действий обязывал его прибывать по вызову. По данным УФСИН, обвиняемый был обеспечен электронным браслетом и мобильным контрольным устройством. Это обстоятельство вызвало у прокуратуры сомнения в том, что Малькевич при установленном средстве контроля действительно мог выполнять предусмотренные контрактом обязанности в зоне СВО. Обвинение сочло, что суду первой инстанции следовало тщательнее проверить и сам контракт, и фактическое прохождение службы. В представлении также содержались замечания к оформлению ходатайства воинской части.

Участвовавшая в заседании представитель прокуратуры Петербурга поддержала апелляционное представление. Она заявила, что его доводы подтверждаются материалами уголовного дела, и попросила отменить постановление Петроградского районного суда.

Защитник Александра Малькевича Марина Пятенок назвала представление надуманным и противоречащим закону. По ее словам, неверные фамилия и мера пресечения появились только в одном абзаце мотивировочной части, тогда как в остальном суд правильно указал данные ее подзащитного, обстоятельства его службы и основания для приостановления дела. Резолютивная часть постановления также составлена верно. При этом госпожа Пятенок допустила, что городской суд может изменить постановление только в части технической описки, сохранив остальные выводы первой инстанции.

«По запросу Петроградского районного суда был сделан запрос в Министерство обороны. Контракт был проверен, ответ был предоставлен суду. Никаких иных фактов о том, что контракт неправильный, в материалах нет. Я, честно говоря, очень удивлена данному представлению»,— заявила госпожа Пятенок.

Ее коллега Сергей Горелкин также сообщил, что командование воинской части подтвердило, что Александр Малькевич проходит службу, а из-за оперативной обстановки не может быть отозван с места дислокации и направлен в Петербург. Ошибочный абзац господин Горелкин назвал «технической ошибкой, наверное, затянувшейся из другого какого-то дела». По мнению адвоката, ее можно было исправить, не меняя сути постановления о приостановлении производства и отмене меры пресечения.

Выслушав стороны, горсуд отказался удовлетворить апелляционное представление и оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Отдельно исправлять описку суд также не стал. После заседания Сергей Горелкин предположил, что апелляционная инстанция не сочла ошибочный абзац существенным. Он также объяснил обстоятельства, связанные с электронным браслетом. По словам адвоката, до вступления постановления о приостановлении дела в законную силу Малькевич продолжал соблюдать запрет определенных действий: находился с браслетом в зоне СВО, отвечал на звонки сотрудников инспекции и подтверждал свое местонахождение. После вступления постановления в силу и отмены меры пресечения Александр Малькевич срезал браслет и отправил его СДЭКом адвокату. Тот, в свою очередь, передал устройство сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, рассказал господин Горелкин.

Александр Малькевич проходит по уголовному делу о предполагаемой растрате 37,195 млн рублей, выделенных АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР, управляет телеканалом «Санкт-Петербург») на продвижение материалов Смольного в социальных сетях. По версии следствия, организованная бывшим специальным представителем губернатора и экс-главой городского Центра управления регионом Еленой Никитиной группа в 2020–2021 годах похитила средства ГАТР при исполнении двух договоров с фондом «Новое медиа». Подрядчик должен был распространять тысячи адаптированных материалов телеканала в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Twitter и Telegram, а также в пабликах и блогах.

Следствие полагает, что бывшие генеральные директора ГАТР Борис Петров и Александр Малькевич обеспечили заключение договоров. Елене Никитиной также предъявлено обвинение в легализации похищенных средств. Муж госпожи Никитиной, президент Фонда культуры семьи и детства Сергей Кожокар, обвиняется в легализации. По версии следствия, часть денег выводилась через договоры с предпринимателями, которые затем обналичивали средства, а еще часть была перечислена Фонду культуры семьи и детства в качестве целевого благотворительного финансирования. Общую сумму операций, квалифицированных как легализация, обвинение оценило в 34,69 млн рублей.

Большинство фигурантов вину не признают и утверждают, что предусмотренный договорами контент создавался и распространялся. Александр Малькевич обвиняется только в особо крупной растрате. Его защита ранее заявляла, что он подписал договор с подрядчиком в первый рабочий день на посту гендиректора ГАТР, но не визировал акты приемки и не получил от сделки денег. В конце апреля 2026 года господин Малькевич досрочно сложил полномочия депутата Заксобрания и заключил контракт с Минобороны. Его адвокаты сообщали, что он служит рядовым в мотострелковом полку «Север-Ахмат». 15 мая Петроградский суд не стал рассматривать ходатайство о приостановлении дела без обвиняемого и потребовал обеспечить его явку. Однако 29 мая суд получил подтверждение от Минобороны и удовлетворил обращение командования воинской части.

Основное дело сейчас рассматривается Петроградским районным судом в отношении пяти оставшихся подсудимых. К исследованию доказательств по существу суд приступил 30 июля. Производство в отношении Александра Малькевича после решения городской апелляции остается приостановленным.

Полина Пучкова