Обвиняемый в краже $12 тыс. не смог вернуться на службу в воронежскую полицию

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего сотрудника регионального управления МВД Игоря Боброва на решение Центрального райсуда, который отказал в его восстановлении на работе из-за совершения проступка. Об этом сообщили в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», воронежское управление Следственного комитета обвиняет господина Боброва в превышении полномочий и краже (ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 158 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, прошлым летом во время обыска по делу о мошенническом хищении более 20 млн руб. под видом оказания «магических» услуг полицейский украл из дома обвиняемой $12 тыс. (на тот момент эквивалентны 942 тыс. руб.) и потратил их. После задержания в конце прошлого года полицейского заключили в СИЗО и уволили со службы.

В этом году господина Боброва отпустили из СИЗО. Он подал иск в суд о признании незаконным увольнения со службы. Суд первой инстанции отклонил его требования.

Уголовное дело о магических услугах было возбуждено прошлым летом. По версии следствия, местные жительницы Валентина Уразова и Евгения Обухова обманывали предпринимательницу Оксану Шабанову, предлагая ей платные ритуалы и магические обряды, направленные на решение проблем, «фактически отсутствующих либо неразрешимых такими методами». По подсчетам следствия, выдававшая себя за экстрасенса женщина таким образом получила 20 млн руб. Сейчас дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) Валентины Уразовой и Евгении Обуховой поступило на рассмотрение в Ленинский райсуд.

Также фигурантом дела является адвокат Виктория Стукова, которую обвиняют в хищении почти 40 млн руб. у предпринимательницы после того, как та стала жертвой обмана. Следствие считает, что защитник получила от клиента от клиента 15,82 млн руб., € 215,32 тыс., $ 44,76 тыс. и 30 тыс. дирхам. Уголовное дело госпожи Стуковой рассматривается в Семилукском райсуде.

Сергей Толмачев