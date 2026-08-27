Шесть человек ранены при ударе БПЛА в Курской области

Беспилотник атаковал здание с пекарней и магазином в Беловском районе Курской области, внутри которого находились люди. Пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».

Четыре женщины получили травмы головы, одна — слепое осколочное ранение правого бедра и сквозное осколочное ранение левого бедра. Также мужчина получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Раненых доставили в больницу. После их планируют перевезти в Курск.

Господин Хинштейн добавил, что у здания повреждены фасад, крыша и остекление. Он призвал жителей Курской области не пренебрегать мерами безопасности.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».