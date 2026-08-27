Умер осужденный за военные преступления Ратко Младич

Составлено ИИ-Ассистентъ

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге в мае 2026 года отклонил запрос защиты Ратко Младича о временном освобождении для лечения в Сербии, несмотря на его критическое состояние и «последний этап жизни». Судья Грасиела Гатти Сантана отметила, что Младич получает наилучший медицинский уход и максимальный комфорт в тюремном госпитале. В июле 2025 года МОМУТ также отказал в досрочном освобождении Ратко Младича по состоянию здоровья, хотя он страдает от тяжелых заболеваний, так как суд счел доводы защиты недостаточными.