В Москве ночь на 28 августа может стать одной из самых холодных за лето

Ночь на 28 августа в Москве может стать одной из самых холодных за весь летний период. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в столице температура составит в среднем от +9 до +11 °C, а местами может опуститься до +4 °C. Ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В Московской области предстоящей ночью могут пройти кратковременные дожди, а также образоваться туман. Температура воздуха опустится до +6 … +11 °C, а местами может упасть до +2 °C.

Самую низкую температуру лета в столице зафиксировали в ночь на 3 июня, когда столбики термометров опускались до +8,7 °C. В тройку самых холодных летних ночей вошли 15 августа (+8,9 °C) и 11 июня (+9,2 °C).