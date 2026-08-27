В память о Юрии Цурило «Ленфильм» покажет «Хрусталев, машину!»

«Ленфильм» в память о Юрии Цурило устраивает показ киноленты петербургского режиссера Алексея Германа «Хрусталев, машину!», в которой ушедший из жизни актер исполнил главную роль, сообщила студия в социальных сетях. Артист, подчеркнули там, получил широкую известность в 1998 году именно после выхода этой картины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Цурило в роли генерал-майора медицинской службы Юрия Кленского в фильме Алексея Германа «Хрусталев, машину!»

Юрий Цурило в роли генерал-майора медицинской службы Юрия Кленского в фильме Алексея Германа «Хрусталев, машину!»



«В память о Юрии Алексеевиче приглашаем на сеанс «Хрусталев, машину!» 4 сентября в 18:10»,— говорится в сообщении.

В основе сюжета «Хрусталев, машину!» лежит реальная история с вымышленными героями, которая переплетается с «делом врачей». Генерал медицинской службы Юрий Кленский, которого пытаются подставить и обвинить в шпионаже с помощью подставного шведского журналиста, пытается бежать, но его насильно возвращают и везут на дачу к умирающему Иосифу Сталину. Кленский оказывается в числе первых, кто узнает о смерти генсека.

Юрию Цурило было 79 лет. Он окончил Ярославское театральное училище, работал в Новгородском драматическом театре, а также в театрах Горького, Новосибирска и Норильска. С 1993 года более десяти лет служил в Александринском театре в Петербурге. Всего на его счету более 130 ролей в кино и сериалах, включая «В августе 44-го», «Питер FM», «Обитаемый остров», «Дурак», «Девятаев», а также «Бандитский Петербург» и «Убойную силу».

Российский режиссер, сценарист Алексей Герман — младший выразил соболезнования семье актера Юрия Цурило.

«Несмотря на то, что совместных работ с Юрием Алексеевичем у меня не было, прекрасно помню его по работе с моим отцом. Это был прекрасный, талантливый человек, очень хороший артист, преданный своей профессии. Его смерть — большая утрата для профессионального сообщества»,— прокомментировал сценарист.

По данным ТАСС, актера Юрия Цурило кремируют 31 августа в Санкт-Петербурге.

Андрей Кучеров