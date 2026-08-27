Умер актер Юрий Цурило

В возрасте 79 лет умер российский актер Юрий Цурило. Об этом сообщил его сын Всеволод Цурило. Согласно порталу «Кино-театр.ру», актер скончался 26 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Юрий Цурило

Фото: Игорь Флис / Коммерсантъ Актер Юрий Цурило

Фото: Игорь Флис / Коммерсантъ

«Не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило!... Вечная память»,— написал Всеволод Цурило в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Причина смерти не уточняется.

Юрий Цурило окончил Ярославское театральное училище. Работал в Новгородском областном драматическом театре, а также в театрах Горького, Новосибирска и Норильска. С 1993 года более десяти лет работал в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Получил известность в кино после выхода в 1998 году фильма «Хрусталев, машину!» режиссера Алексея Германа, в котором актер исполнил главную роль — генерал-майора Юрия Клёнского. В общей сложности на его счету более 130 ролей в кино и сериалах. В частности, он сыграл в фильмах «В августе 44-го» (2001), «Питер FM» (2006), «Нулевой километр» (2007), «Обитаемый остров» (2008), «Обитаемый остров: Схватка» (2009), «Пирамммида» (2011), «Дурак» (2014), «Девятаев» (2021), мини-сериале «Последний рубеж» (2015), сериалах «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Научи меня жить», «Кровавая барыня», «Последний министр», «Переговорщик», «Чернобыль».