Облсуд не стал снимать с выборов четырех кандидатов в Режевскую думу

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы кандидатов в депутаты Режевской городской думы Михаила Зиновьева и Ивана Боярских. Они оспаривали регистрацию своих оппонентов на выборах, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Иски были поданы к Окружной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Иван Боярских оспаривал регистрацию Ивана Зырянова и Алексея Егорова. Он утверждал, что они не предоставили документы, необходимые для выдвижения и регистрации, и указывал на недействительность части собранных подписей. Михаил Зиновьев оспаривал регистрацию Андрея Маршалова и Евгения Лахтина.

Суд, рассмотрев иски, подтвердил законность решений окружной избирательной комиссии и установил, что указанные кандидаты предоставили все необходимые документы, включая подписные листы. Число достоверных подписей у каждого из них превысило установленный минимум в 10 подписей и не вышло за предел в 14. На этом основании облсуд отказал в удовлетворении апелляций.

Полина Бабинцева