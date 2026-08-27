Новак призвал нефтяников и профильные ведомства следить за запасами топлива

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям следить за запасами топлива на внутреннем рынке, работой логистической инфраструктуры и поддержкой устойчивого снабжения регионов. Об этом сообщила пресс-служба правительства после заседания по ситуации на топливном рынке.

Особое внимание участники совещания уделили состоянию логистических цепочек и запасам основных видов нефтепродуктов — бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Федеральная антимонопольная служба предоставила информацию о ситуации с ценами на некоторые виды топлива на рынке и динамике ценообразования в регионах. Отраслевые компании отчитались о поставках сырья для потребностей внутреннего рынка.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая из-за атак ВСУ на НПЗ. Это спровоцировало рост цен на заправках и дефицит топлива. Для стабилизации ситуации на рынке правительство России запретило экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Также власти предусмотрели налоговые льготы для импорта и расширения производства топлива в стране.