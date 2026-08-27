За умершего в заключении убийцу расплатятся его наследники

Московский областной суд удовлетворил ходатайство судебных приставов и передал ответственность за выплату средств, присужденных потерпевшим по уголовному делу Александра Мавриди в качестве компенсации материального и морального ущерба, его наследникам. Как стало известно «Ъ», решение связано с кончиной фигуранта.

Александр Мавриди в июле 2023 года по приговору Мособлсуда получил 20 лет колонии за убийство, незаконное хранение оружия, похищение человека, незаконное лишение свободы, вымогательство, побег из-под стражи и легализацию денег, добытых преступным путем. Также по делу проходили Паша Ахмедов, Константин Барский, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Они получили сроки от 6 до 16 лет.

Как уже рассказывал «Ъ», владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимир Маругов был убит Александром Мавриди и Пашей Ахмедовым в ночь на 2 ноября 2020 года в деревне Аносино городского округа Истра в собственной бане.

Александр Мавриди был задержан буквально на следующий день, при обыске его съемной квартиры в Строгино следственная бригада обнаружила прикованного наручниками к кровати столичного адвоката Алексея Завгороднего, которого охранял Константин Барский.

При этом выяснилось, что заложник находился у бандитов в плену два года, за которые он под пытками переписал на них свое имущество более чем на 70 млн руб.

Оказавшись в одной камере истринского ИВС, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря совершили оттуда побег, но вскоре снова были задержаны.

Ефим Брянцев