Пашинян: у Армении есть основания не считать Россию стратегическим партнером

Отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус «стратегического партнера». Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, комментируя описание отношений двух стран в новой правительственной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Никол Пашинян (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кабмин Армении представил новую программу правительства на 2026-2031 годы. Отношения с РФ в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». Программа, утвержденная в 2021 году, содержала пункт «Армяно-российский стратегический союз», а Россия в ней упоминалась чаще.

Журналисты попросили Никола Пашиняна прокомментировать смену формулировок. По его словам, события сентября 2022 года заставили усомниться, что «стратегическое партнерство» вообще было. «Это же должно означать стратегическое партнерство... Если сейчас напишем “стратегическое партнерство”, вы спросите, почему Россия и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности. Что я должен ответить вам?» — ответил господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

В ночь на 13 сентября 2022 года между военными Армении и Азербайджана произошли столкновения в нескольких местах азербайджано-армянской границы, в том числе в городах Горис, Сотк и Джермук. Вскоре правительство Армении запросило помощи у России и ОДКБ, но получило отказ.