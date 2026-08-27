Пашинян: у Армении есть основания не считать Россию стратегическим партнером
Отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус «стратегического партнера». Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, комментируя описание отношений двух стран в новой правительственной программе.
Никол Пашинян (справа)
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Кабмин Армении представил новую программу правительства на 2026-2031 годы. Отношения с РФ в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». Программа, утвержденная в 2021 году, содержала пункт «Армяно-российский стратегический союз», а Россия в ней упоминалась чаще.
Журналисты попросили Никола Пашиняна прокомментировать смену формулировок. По его словам, события сентября 2022 года заставили усомниться, что «стратегическое партнерство» вообще было. «Это же должно означать стратегическое партнерство... Если сейчас напишем “стратегическое партнерство”, вы спросите, почему Россия и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности. Что я должен ответить вам?» — ответил господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).
В ночь на 13 сентября 2022 года между военными Армении и Азербайджана произошли столкновения в нескольких местах азербайджано-армянской границы, в том числе в городах Горис, Сотк и Джермук. Вскоре правительство Армении запросило помощи у России и ОДКБ, но получило отказ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил правительственную программу на ближайшие пять лет, в которой Россия перестала считаться стратегическим партнером и союзником Армении, а на первое место выдвинулись ближайшие соседи, а также ЕС, США и Турция. В аналогичном документе 2021 года Российская Федерация занимала первое место в списке приоритетов, тогда как теперь она переместилась на восьмую строчку. Если раньше отношения с Россией трактовались как «стратегический союз», то сейчас это просто «трансформация партнерских отношений с Россией» без терминов «стратегический», «союз» или «блок».
Действующий премьер Никол Пашинян ранее неоднократно обвинял бывших руководителей страны в создании «трехглавого мафиозного клана», который якобы вступил в сговор с кругами в России для захвата власти, хотя Российская Федерация это отрицает. В Армении под следствием находятся бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, которым предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением, что они считают политическим преследованием. Политические обозреватели считают, что Никол Пашинян укрепляет свою власть, и граждане Армении не очень хотят возвращаться в прошлое, предпочитая будущее, хоть оно и выглядит туманным.
Армения также не намерена возвращаться к работе в ОДКБ в ближайшее время, при этом и официально выходить из нее не собирается. Однако Никол Пашинян заявил о подготовке заявки на вступление страны в ЕС, хотя Ереван намерен оставаться в ЕАЭС.