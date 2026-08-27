В Пулково осенью начнут работать 16 роботов-уборщиков

В петербургском аэропорту Пулково этой осенью планируют запустить 16 роботизированных машин для уборки. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Роботов распределят по наиболее загруженным пассажирским зонам. Они смогут работать круглосуточно, самостоятельно подстраиваясь под тип покрытия и уровень загрязнения. Техника будет выполнять сразу несколько задач: пылесосить, подметать и мыть полы. Компактные модели направят в узкие проходы, а более мощные — в просторные залы.

В Пулково рассчитывают, что роботизация поможет снизить нагрузку на сотрудников и поддерживать чистоту в терминалах при большом пассажиропотоке.

Карина Дроздецкая