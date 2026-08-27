Руководящий сектор стал правым

Как стало известно «Ъ-Урал», правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении двух бывших топ-менеджеров «Обьнефтеремонт», компании из Нижневартовска (ХМАО-Югра). Двум экс-директорам Николаю Даниляку и Владимиру Жуковскому (внесены в перечень террористов и экстремистов) предъявили обвинения в финансировании «Правого сектора» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) через свою организацию. Сейчас оба фигуранта находятся в следственном изоляторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО-Югре расследует уголовное дело в отношении двух экс-руководителей нефтесервисной организации из Нижневартовска. По данным «Ъ-Урал», речь про уроженца УССР, бывшего финансового директора «Обьнефтеремонта» Николая Даниляка и бывшего управляющего директора этой же компании Владимира Жуковского (внесены в перечень террористов и экстремистов). Первым был задержан и арестован Николай Даниляк, а позже — его пособник, Владимир Жуковский. Они являются фигурантами одного уголовного дела, возбужденного по материалам РУФСБ России по Тюменской области.

Согласно данным следствия, им вменили финансирование экстремистской деятельности (ст.282.3 УК РФ), а именно — «Правого сектора» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). По версии предварительного следствия, топ-менеджеры извлекали, легализовывали и перемещали многомиллионные средства из сети аффилированных коммерческих организаций через фиктивное премирование сотрудников и фиктивные договоры. Позже обвиняемые выводили деньги на территорию Украины, передавая их «Правому сектору» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) для приобретения вооружения и снаряжения.

Во время задержания бойцами ОМОНа у Владимира Жуковского изъяли всю документацию, необходимую для следствия. Кроме того, арестовали имущество стоимостью 1,5 млн руб. Как и Николая Даниляка, его отправили в следственный изолятор.

Первые данные об обжаловании ареста адвокатом Николая Даниляка в апелляционной инстанции датируются июнем 2025 года. Тогда же его внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно данным картотеки суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, адвокат обвиняемого отмечал, что Николай Даниляк дал признательные показания, написал явку с повинной и оказывает следствию содействие.

Однако спустя несколько месяцев, как следует из материалов суда, другой адвокат Николая Даниляка указывал, что признательные показания и явка с повинной были «выбиты» из обвиняемого. Кроме того, сторона защиты уверяла суд, что ключевые свидетели по уголовному делу являются заинтересованными лицами.

В апелляции на арест Владимира Жуковского его адвокат отмечал, что его подзащитный оказывает гуманитарную помощь бойцам РФ, находящимся в зоне специальной военной операции. И первый, и второй обвиняемые в данный момент находятся в следственном изоляторе, несмотря на попытки обжаловать меру пресечения.

«Обьнефтеремонт» было учреждено в августе 2012 года после реорганизации ЗАО «Обьнефтеремонт», работавшего с 1998 года. Основной вид деятельности — капитальный и текущий ремонт скважин, освоение скважин на территории ХМАО-Югры. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, выручка компании за 2025 год составила 4,4 млрд руб., прошлый год компания завершила с убытком.

Артем Путилов