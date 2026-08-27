Долг обвинением красен

В Москве начался суд над бывшим руководителем аппарата гендиректора ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» (ГК по ОрВД) Олегом Беккером. Ему инкриминируется покушение на особо крупное мошенничество. По версии следствия, бравируя связями в правоохранительных органах, господин Беккер предлагал бывшему гендиректору предприятия Игорю Моисеенко за взятки предотвратить его уголовное преследование по делу, по которому тот проходил свидетелем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Беккер

Фото: Госкорпорация по ОрВД Олег Беккер

Фото: Госкорпорация по ОрВД

Как стало известно “Ъ”, в Мещанском суде столицы стартовал процесс по уголовному делу Олега Беккера. Заседание назначено на 9 сентября. Сам подсудимый находится под домашним арестом, который Чертановский суд Москвы ему назначил еще в начале следствия, и на слушание приходит самостоятельно вместе с адвокатом.

Из оглашенного в суде обвинения следует, что Олегу Беккеру вменяются два эпизода покушения на особо крупное мошенничество.

По версии следствия, исполняя во ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» обязанности сначала руководителя юридической службы, а затем и главы аппарата гендиректора и зная, что правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту хищений на предприятии, решил на этом подзаработать. В 2023 году, по данным следствия, он обратился к своему шефу — гендиректору ФГУПа (ныне советнику руководителя АО «Вертолеты России») Игорю Моисеенко, который был по делу свидетелем, и сообщил, что тому якобы грозит уголовное преследование.

При этом, указано в деле, руководитель аппарата добавил, что можно решить вопрос за деньги и что он уже потратил на «нужных людей» 55 млн руб. Игорь Моисеенко согласился компенсировать эту сумму, и по просьбе юриста подписал договор займа, по которому якобы получил от господина Беккера взаймы 55 млн руб., для того чтобы придать видимость законности будущей передаче денег. Договор, пояснил фигурант, нужно будет показать «старшим товарищам» в правоохранительных органах, после чего он «будет порван».

По словам самого Игоря Моисеенко, он познакомился с Олегом Беккером и его супругой еще в 2017 году на одном из мероприятий в Санкт-Петербурге.

Вскоре новый знакомый стал проситься на работу во ФГУП, рассказывал потерпевший, и после долгих уговоров своего добился. В начале 2024 года, когда господин Моисеенко получил повестку на допрос, господин Беккер, по версии следствия, заявил, что требуется еще $100 тыс. на «нужных людей» среди правоохранителей. Одновременно начальник аппарата стал требовать исполнения договора займа — уже с набежавшими процентами и неустойкой, доведя сумму до 67,5 млн руб.

В этот момент Игорь Моисеенко, по его словам, и понял, что его «разводят». Тем более, пояснил он, в отношении подрядчиков ФГУПа и ранее возбуждались уголовные дела, по которым он проходил свидетелем, но к нему самому претензий у правоохранителей никогда не возникало. Гендиректор в марте 2024 года обратился с заявлением в ФСБ, после чего его контакты с Олегом Беккером контролировали оперативники, переговоры о деньгах записывались. В итоге договорились о встрече в отделении Сбербанка на Сретенке. Олега Беккера задержали после получения им «куклы».

Вину бывший руководитель аппарата гендиректора ФГУП не признал. Он настаивает, что договор займа был реальным и господин Моисеенко действительно был ему должен.

Как сообщил “Ъ” адвокат потерпевшего Моисеенко Юрий Харькин, Центральный райсуд Сочи ранее удовлетворил иск господина Беккера о взыскании с Игоря Моисеенко долга.

Тогда в деле имелась лишь копия договора займа, а не его оригинал, тем не менее суд принял сторону истца. Кроме того, заявил адвокат Юрий Харькин, суд наложил арест на счета и недвижимость предполагаемого должника, а служба судебных приставов приступила к взысканию с господина Моисеенко основного долга.

Алексей Соковнин