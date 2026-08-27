Хуснуллин сообщил о реализации 104 проектов комплексного развития территорий в СЗФО

В Северо-Западном федеральном округе в активной стадии находятся 104 проекта комплексного развития территорий. Всего в СЗФО определено 160 площадок для реализации механизма КРТ, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Северо-Западном федеральном округе реализуют более 100 проектов КРТ, заявил Марат Хуснуллин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Северо-Западном федеральном округе реализуют более 100 проектов КРТ, заявил Марат Хуснуллин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, общий градостроительный потенциал всех определенных территорий составляет около 24 млн кв. м. Более 18 млн кв. м из этого объема приходится на жилье.

Площадь 104 территорий, где проекты КРТ уже реализуются, достигает порядка 1,7 тыс. га. Их градостроительный потенциал оценивается в 11 млн кв. м, включая более 7 млн кв. м жилой недвижимости.

Марат Хуснуллин назвал комплексное развитие территорий стратегическим инструментом обновления городской среды, повышения качества жизни и стимулирования экономики. Он отметил, что реализацию проектов в СЗФО необходимо продолжать и наращивать ее темпы.

Матвей Николаев