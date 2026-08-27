Свердловский омбудсмен проверяет информацию об избиении женщины полицейскими

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова инициировала проверку отдела полиции № 5 Екатеринбурга, чьи сотрудники, по заявлению местного жителя, избили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По данным пресс-службы, к Татьяне Мерзляковой поступила жалоба от екатеринбуржца. Мужчина рассказал, что сотрудники отдела полиции №5 допустили физическое насилие в отношении его жены , в результате чего женщина получила сложный перелом и была прооперирована в Центральной городской клинической больнице № 24.

Отмечается, что в настоящее время следственный отдел СКР по Ленинскому району Екатеринбурга проводит доследственную проверку. «Ход проверочных мероприятий поставлен Уполномоченным на контроль.По итогам проверки действиям сотрудников отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу будет дана надлежащая правовая оценка»,— говорится в сообщении.

Полина Бабинцева