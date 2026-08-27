Более 100 раненых при ударах ВСУ находятся в больницах Белгородской области

В больницах Белгородской области проходят лечение 105 пациентов, получивших ранения в результате атак ВСУ. Семеро из них в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За минувшие сутки при 118 ударах ВСУ в Белгородской области пострадали 16 мирных жителей, в том числе двое подростков. Четверо из них находятся в стационаре, 12 отпущены домой.

Ровно неделю назад, 20 августа, господин Иконников сообщал о госпитализации 108 пострадавших при атаках ВСУ белгородцев. К 21 августа количество находящихся в стационарах раненых снизилось до 98, к 24 августа — выросло до 118, 25 августа в больницах региона лечились 114 пострадавших при обстрелах, 26 августа — 113.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в регионе планируется установить единую дату памяти всех погибших при атаках ВСУ.

Алина Морозова