При ударах ВСУ по Белгородской области за сутки пострадали 16 человек

За прошедшие сутки ВСУ 118 раз атаковали Белгородскую область. В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранены 16 мирных жителей, среди которых два подростка. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев 27 августа в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Сбиты и подавлены 134 беспилотника. Зафиксировано восемь обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня.

По данным Минобороны, в ночь на 27 августа на территории РФ были перехвачены и уничтожены 267 БПЛА. В Черноземье, помимо Белгородской области, их ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой областях.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ 147 раз атаковали Белгородскую область: погиб один человек, ранения получили 12.

Мария Свиридова