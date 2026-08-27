Новая школа на 550 мест откроется 1 сентября в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга завершили строительство школы на 550 учеников. Объект на улице Лидии Зверевой получил разрешение на ввод в эксплуатацию и начнет работу с 1 сентября, сообщили в холдинге Setl Group.

Школа рассчитана на детей с 1-го по 11-й класс. Помимо учебных кабинетов, в здании предусмотрены мастерские для уроков труда, библиотека с читальным залом и медиатекой, актовый и спортивные залы, два бассейна и столовая.

Рядом со школой обустроили спортивную зону со стадионом и футбольным полем, площадкой для баскетбола и волейбола, шестью беговыми дорожками и уличными тренажерами. Также на территории появились площадки для игр и отдыха и пространство для проведения мероприятий.

Карина Дроздецкая