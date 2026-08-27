«Россети Тюмень» приняли в эксплуатацию бесхозяйные ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» приняли в собственность две воздушные линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре, ранее признанные бесхозяйными. Компетенции системообразующей сетевой организации (СТСО) позволят повысить надежность электроснабжения жителей СНТ «Уралочка» и «Сосновый бор» в Советском районе.

Передача электроэнергии садоводам осуществляется по ЛЭП напряжением 0,4 кВ общей протяженностью более 1,7 км. Без собственника электрические сети СНТ продолжительное время не получали должного техобслуживания. Специалисты СТСО обеспечат проведение комплекса мероприятий для поддержания нормативного состояния энергообъектов, включая своевременное выполнение ремонтно-эксплуатационных работ и, при необходимости, реконструкцию и модернизацию.

Консолидация энергообъектов на базе СТСО – важная часть госполитики в области электроэнергетики, направленная на устранение лоскутности сетевого комплекса, повышение надежности электроснабжения социально значимых объектов, жителей и предприятий Ханты-Мансийского автономного округа.

АО «Россети Тюмень»