Роспотребнадзор потребовал изъять из обращения БАДы с сибутрамином

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с онлайн-продажей биологически активных добавок (БАДов), содержащих сибутрамин. Ведомство потребовало от участников Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) принять срочные меры по изъятию такой продукции с маркетплейсов.

Сибутрамин — лекарственный препарат, применяемый для лечения ожирения.

Некоторые СМИ писали, что продавцы маскируют препараты с сибутрамином под другие товары, включая детские игрушки, конструкторы и кремы для лица. Продвижением таких предложений занимается сеть Telegram-каналов. Роспотребнадзор направил письмо в редакцию СМИ с запросом предоставить всю доступную информацию по выявленным фактам.

Роспотребнадзор организовал проверку и направил обращение в АКИТ с просьбой координировать действия по изъятию препаратов с сибутрамином. Маркетплейсы Wildberries и Ozon начали внутренние проверки, и карточки опасных БАДов с сибутрамином исчезли с их онлайн-витрин.