14-летняя девочка ранена у пункта пропуска «Должанский — Новошахтинск» в ЛНР
ВСУ за прошедшие сутки атаковали 14 районов ЛНР. При ударе по грузовому автомобилю и микроавтобусу около пункта пропуска «Должанский — Новошахтинск» пострадала 14-летняя девочка. Она получила осколочные ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В городе Рубежном БПЛА атаковали минивэн, в Антрацитовском районе — три грузовых автомобиля. Ранения средней тяжести получили трое водителей. Господин Пасечник заверил, что всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.
В атакованных за последние сутки районах ЛНР повреждения получили автомобили, объекты гражданской, коммунальной и коммерческой инфраструктуры. Обломки сбитого БПЛА вызвали пожар на открытой местности. Где именно, глава региона не уточнил.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник неоднократно сообщал о пострадавших мирных жителях и атаках беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в регионе. 2 июля 2026 года в Лисичанске 12 человек получили ранения разной степени тяжести при ударе ВСУ по городскому автобусу, также были атакованы гражданские грузовые автомобили в Перевальском муниципальном округе и Первомайске, где ранения получил один человек. 27 июня 2026 года в городе Сватово четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Центральный рынок, а 13 июня 2026 года при аналогичной атаке на рынок в Сватово пострадали семь человек.
22 мая 2026 года более 30 человек, в том числе 35 детей в возрасте от 14 до 18 лет, получили ранения при атаке ВСУ на здание Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. 18 мая 2026 года девушка-подросток погибла, а трое пассажиров микроавтобуса пострадали в результате удара беспилотника ВСУ, следовавшего из Лисичанска в Северодонецк. 28 апреля 2026 года 18 мирных жителей пострадали при ударе БПЛА по зданию администрации Марковского муниципального округа, трое из них находились в тяжелом состоянии.