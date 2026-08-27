14-летняя девочка ранена у пункта пропуска «Должанский — Новошахтинск» в ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки атаковали 14 районов ЛНР. При ударе по грузовому автомобилю и микроавтобусу около пункта пропуска «Должанский — Новошахтинск» пострадала 14-летняя девочка. Она получила осколочные ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В городе Рубежном БПЛА атаковали минивэн, в Антрацитовском районе — три грузовых автомобиля. Ранения средней тяжести получили трое водителей. Господин Пасечник заверил, что всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.

В атакованных за последние сутки районах ЛНР повреждения получили автомобили, объекты гражданской, коммунальной и коммерческой инфраструктуры. Обломки сбитого БПЛА вызвали пожар на открытой местности. Где именно, глава региона не уточнил.