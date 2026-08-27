Воронежская ГК «Развитие» собирается возвести на Ленинградской второй жилкомплекс

Специализированный застройщик «ГК "Развитие"» (входит в одноименную ГК Сергея Гончарова) опубликовал проектную декларацию по строительству жилого дома комфорт-класса в рамках комплекса «Аэро сити» на улице Ленинградской в Воронеже на левом берегу. Планируемая стоимость строительства объекта — 954,2 млн руб.

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Новый 19-этажный монолитно-кирпичный дом будет состоять из двух подъездов и 238 квартир: 154 однокомнатных, 67 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. Общая жилая площадь составит 10,8 тыс. кв. м. Также предусмотрено 16 нежилых помещений общей площадью 686,21 кв. м на первом этаже.

Разрешение на строительство выдано 13 июля. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2031 года, передача квартир дольщикам — до 31 декабря 2032 года.

Дом возводится на участке площадью 4 953 кв. м, который находится в собственности застройщика. Рядом запроектированы детская и спортивная площадки, гостевые парковки на 33 машино-места.

Весной прошлого года управление Следственного комитета России по Воронежской области возбуждало уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за жалоб воронежцев на действия девелопера, сообщали следователи. В соцсети воронежцы пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину, что застройщик, который занимается комплексным развитием территории (КРТ), предлагает новое жилье в отдаленных районах города без необходимой транспортной и социальной инфраструктуры.

О ходе этого дела не сообщалось.

Согласно Rusprofile, Специализированный застройщик «ГК "Развитие"» зарегистрирован в Воронеже в 2014 году. 100% долей в уставном капитале (10 тыс. руб.) принадлежит ее гендиректору Сергею Гончарову. В 2025 году выручка ООО СЗ ГК "Развитие" составила 18,6 млн руб., увеличившись на 58,6% по сравнению с 2024 годом (11,7 млн). При этом чистая прибыль выросла более значительно — с 656 тыс. до 6,9 млн руб. ГК «Развитие» — один из крупнейших застройщиков Воронежской области, группа ведет строительство 78 домов.

ГК «Развитие» реализует в Воронеже шесть проектов развития застроенных территорий (РЗТ, отличается тем, что предполагает расселение исключительно жилфонда, не включая промзоны или неиспользуемые земли) и КРТ общей площадью около 40 га, которые охватывают более 100 жилых домов.

Среди них, помимо проекта на Ленинградской,— участки в границах Ракетного переулка, улиц Славы, 45-й Стрелковой Дивизии и Московского проспекта; переулка Вишневого и улицы Чапаева (завершен досрочно); улиц Кулибина, Ленинского проспекта и Героев Стратосферы; переулка Солнечный, улиц Солнечная и 45-й Стрелковой Дивизии; а также участок на улицах Димитрова, Обручева, Окружной и Ржевской.

Схожий с этим проект группа уже реализует по соседству, рядом с аэродромом воронежского авиационного завода. В объект хотели вложить 5,6 млрд руб. Высотность застройки согласована и, предполагается, что не должна мешать работе авиации.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Авиастроение не помешает "Заре"».

Анна Швечикова