Захарова: в решении о приеме Асада в России не было политической подоплеки
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге 27 августа, что решение принять в России бывшего президента Сирии Башара Асада и его семью носило исключительно гуманитарный характер и не имело политической подоплеки.
«Никакой политической подоплеки в его приеме в нашей стране не было и нет. Оно принималось исходя из сугубо гуманитарных соображений, драматических условий смены власти в Сирии, ему и членам его семьи грозила гибель», — сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос, может ли Москва выдать Асада новым властям Сирии после решения суда страны о заочном приговоре к смертной казни (цитата по ТАСС).
Башар Асад занимал пост президента Сирии с июля 2000 года, сменив своего отца Хафеза Асада, и находился у власти до декабря 2024 года. Его правление закончилось после масштабной наступательной операции оппозиционных сил, которые ворвались в Дамаск и объявили о падении правительства. В августе 2026 года суд признал Башара Асада виновным в преступлениях против человечности и приговорил к смертной казни.
Бывший президент Сирии Башар Асад, правивший страной с 2000 года, покинул ее 8 декабря 2024 года после того, как коалиция исламистских группировок захватила власть. Российская разведка помогла ему и его семье безопасно эвакуироваться из Сирии, доставив через российскую авиабазу, а затем он получил политическое убежище в России по решению президента Владимира Путина. В сентябре 2025 года сирийский суд заочно арестовал Башара Асада по обвинению в умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы в связи с событиями 2011 года, приведшими к гражданской войне.
Дамасский суд 11 августа 2026 года приговорил экс-президента Сирии Башара Асада и его ближайшее окружение к смертной казни. Их признали виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе гражданского конфликта в Сирии, включая умышленные массовые убийства и систематические пытки. Новые сирийские власти в лице Ахмеда аш-Шараа рассчитывают на экстрадицию Башара Асада, но Россия отказалась выдать его. Сейчас Башар Асад проживает в Москва-Сити.