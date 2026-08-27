Захарова: в решении о приеме Асада в России не было политической подоплеки

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге 27 августа, что решение принять в России бывшего президента Сирии Башара Асада и его семью носило исключительно гуманитарный характер и не имело политической подоплеки.

«Никакой политической подоплеки в его приеме в нашей стране не было и нет. Оно принималось исходя из сугубо гуманитарных соображений, драматических условий смены власти в Сирии, ему и членам его семьи грозила гибель», — сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос, может ли Москва выдать Асада новым властям Сирии после решения суда страны о заочном приговоре к смертной казни (цитата по ТАСС).

Башар Асад занимал пост президента Сирии с июля 2000 года, сменив своего отца Хафеза Асада, и находился у власти до декабря 2024 года. Его правление закончилось после масштабной наступательной операции оппозиционных сил, которые ворвались в Дамаск и объявили о падении правительства. В августе 2026 года суд признал Башара Асада виновным в преступлениях против человечности и приговорил к смертной казни.