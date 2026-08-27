В Польше задержали председателя Олимпийского комитета по делу о криптоафере

Председателя Польского олимпийского комитета Радослава Песевича задержали в Варшаве по делу, связанному с криптовалютной биржей Zondacrypto, сообщают телеканал TVN и издание Wirtualna Polska. Задержание прошло по поручению Национальной прокуратуры Катовиц и центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.

Председатель комитета отрицает обвинения и утверждает, что никогда не имел счетов на бирже и не занимался криптовалютой, связывая задержание с политическим преследованием. Он возглавляет Олимпийский комитет с 2023 года и одновременно является депутатом парламента от партии «Право и Справедливость».

Прокуратура возбудила дело в апреле 2026 года по фактам мошенничества и отмывания денег на сумму около 350 млн злотых (примерно €80 млн). Следствие установило, что биржа использовалась для вывода средств за рубеж и обналичивания преступных доходов, а клиенты столкнулись с невозможностью снятия своих активов. Всего по делу проходят 13 человек, включая основателя биржи.

В октябре 2025 года Zondacrypto стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета и олимпийской сборной, заключив контракт до 2028 года. В апреле 2026 года господин Песевич говорил, что комитет не может расторгнуть соглашение без штрафов, которые он не способен оплатить. В рамках расследования выяснилось, что Песевич получал дорогие подарки от представителей биржи, включая часы стоимостью €40 тыс., а также оплачиваемые поездки в Монако и Бергамо.