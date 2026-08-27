Путин выразил соболезнования властям КНР и Непала из-за схода селей в Тибете

Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководителям КНР и Непала в связи с трагическими последствиями природных бедствий. По последним данным, после схода селей в Тибете пропали без вести 558 человек, из которых 260 — иностранцы.

В телеграмме председателю Китая Си Цзиньпину господин Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В послании президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и серьезными разрушениями на северо-востоке страны.

25 августа на северной стороне горы Лангтанг-Лирунга откололась часть ледника и рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола. Ледяная масса полностью перекрыла русло и создала запруду. Когда плотина прорвалась, гигантский сель обрушился в реку Тришули. Ширина русла выросла в пять раз, а уровень воды — на 9–30 метров. В результате каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели стали причинами разрушений в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе в Китая.