В Австралии родились двойняшки от разных родителей

В Австралии появились на свет двойняшки, у каждого из которых свои отец и мать, сообщает газета The Guardian. Мальчик и девочка родились в ноябре 2025 года, однако до настоящего времени об этом не сообщалось. Об этом необычном случае стало известно только теперь, когда дело дошло до суда Квинсленда из-за нарушения закона о суррогатном материнстве.

История началась с того, что одна пара австралийцев (А и Б), не имея возможности выносить ребенка, обратилась за помощью к другой паре (В и Г). Женщина В стала суррогатной матерью для ребенка А и Б. Через некоторое время после успешной процедуры ЭКО у В во время УЗИ обнаружили два плода. Тестирование показало, что девочка — ребенок А и Б, а мальчик,— ребенок В и Г, зачатый парой, как оказалось, практически одновременно с процедурой ЭКО.

Беременность и роды прошли успешно. Однако по законам Австралии рожденных суррогатными матерями двойняшек нельзя разделять, они должны расти и воспитываться вместе. Сейчас обе пары готовятся к судебному процессу, в рамках которого намерены отстоять родительские права — каждая на своего ребенка. При этом обе семьи уже заявили, что не намерены скрывать от детей историю их рождения и хотят, чтобы они знали друг друга.

Алена Миклашевская