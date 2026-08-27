Первый снег ожидается на севере Свердловской области 28 августа

На севере Свердловской области первый снег может выпасть уже 28 августа, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«28 августа. Переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9 порывы до 14 м/с»,— говорится в сообщении.

Ночью 28 августа температура на Среднем Урале опустится до +1…+6 градусов, а при прояснениях возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух будет прогреваться лишь до +8…+15 градусов.

В Екатеринбурге 28 августа осадков не ожидается, температура составит около +5 градусов ночью и +13 градусов днем.

Полина Бабинцева