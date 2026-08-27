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Экспертиза признала Илью Ремесло вменяемым

Илья Ремесло не имеет психических заболеваний и признан вменяемым по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее Ремесло направили в центр на обследование после его ареста

Ранее Ремесло направили в центр на обследование после его ареста

Фото: скриншот из видео

Ранее Ремесло направили в центр на обследование после его ареста

Фото: скриншот из видео

«Ремесло вменяем, не страдал и не страдает каким-либо заболеванием»,— такие выводы, по словам защитника, содержатся в заключении экспертов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского.

Ранее господина Ремесло направили в центр на обследование после его ареста. 17 июля Басманный районный суд Москвы отправил блогера в СИЗО до 16 сентября по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. 25 августа его вернули в изолятор.

В марте 2026 года в Telegram-канале Ильи Ремесло появились публикации с критикой российских властей. Вскоре после этого блогера госпитализировали в психиатрическую больницу в Петербурге, где он провел около месяца.

Карина Дроздецкая

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