Стоимость капремонта здания УФНС в Орле выросла до 396 млн рублей

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области объявило третий конкурс на капитальный ремонт своего здания на площади Мира в Орле. С двух предыдущих торгов начальная стоимость подряда выросла на 4,7%: с 378 млн до 395,8 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

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Источник финансирования — федеральный бюджет. Большую часть средств планируют выделить в 2027 году. Авансирование не предусмотрено.

Работы нужно выполнить в пятиэтажном здании 1994 года постройки на площади 4,2 тыс. кв. м. Подрядчику предстоит выполнить ремонт фасада и кровли объекта, обновить отделку ресепшена, зоны ожидания, кабинетов сотрудников, лестничных проемов, санузлов и так далее. Также требуется модернизировать инженерные коммуникации, благоустроить и озеленить территорию. Как и прежде, срок завершения — 30 ноября 2028 года. Гарантия на кровельные работы составит пять лет, на остальные — три года, на установленное оборудование — не менее года.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 10 сентября, итоги планируют подвести 14 сентября.

Итоги первых торгов на ремонт здания орловского УФНС должны были подвести в начале июня, вторых — в конце июля. На первый конкурс не поступило ни одной заявки. По данным портала госзакупок, во втором захотела принять участие только одна компания. Из-за этого процедуру признали несостоявшейся. Тем не менее контракт хотели заключить с единственным претендентом, но он уклонился от подписания соглашения.

Алина Морозова