Федеральная налоговая служба отремонтирует здание в Орле за 378 млн рублей

Начался поиск подрядчика для капитального ремонта пятиэтажного административного здания управления Федеральной налоговой службы по Орловской области. Строение расположено в областном центре по адресу: площадь Мира, 7а. Начальная цена контракта составляет 378 млн руб. Завершить все работы по техническому заданию требуется не позднее 30 ноября 2028 года. Информация была опубликована в ЕИС «Закупки» 25 мая.

Будущему подрядчику предстоит наладить инженерные сети, выполнить строительные и отделочные работы на общей площади почти 4,2 тыс. кв. м. Указано, что в кирпичном здании 1994 года постройки также есть подвал (подземный этаж). Подрядчик обязан будет приступить к выполнению ремонтных работ в срок не позднее 20 календарных дней с даты подписания акта открытия объекта.

Капремонт оплатят из федеральных средств. Аванс не предусмотрен. В 2026 году предполагается перечислить подрядчику 147,4 млн руб., в 2027-м — 121 млн руб., а остальная сумма поступит в 2028-м.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 10 июня. Итоги аукциона подведут 15 июня.

Ранее в Орловском УФНС рассказали, что за январь–апрель 2026 года в регионе собрали в консолидированный бюджет РФ 22,5 млрд руб. налогов, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10,1%, или на 2,1 млрд руб. «Ъ-Черноземье» сообщал на минувшей неделе, что сумма поступлений в федеральный бюджет за год увеличилась на 23,8%, или на 1,8 млрд руб., достигнув 7,7 млрд руб.

Денис Данилов