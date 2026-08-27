ВВП по науке

Аналитики NBER оценили влияние на мировую экономику госрасходов США на науку. Эффект от вложений в НИОКР не ограничивается страной создания новых технологий: разработки пересекают границы вместе с товарами, позволяя компаниям в различных частях мира выпускать больше продукции, не увеличивая штат сотрудников или капитал. Спустя восемь-десять лет после наращивания американских вложений в НИОКР в развитых странах ВВП на душу населения поднимался примерно на 1,6%, а в экономиках вне ОЭСР — на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kaylee Greenlee / Reuters Фото: Kaylee Greenlee / Reuters

Как следует из доклада Национального бюро экономических исследований США (NBER) «Влияние государственных расходов США на НИОКР на мировой экономический рост», отдача от вложений в науку наступает спустя 10–15 лет — в связи с необходимостью проведения исследований и разработки технологий перед тем, как бизнес адаптируется к их использованию. Аналитики отмечают, что срок зависит как от страны, так и от типа научных разработок, которые финансируются.

В США наиболее сильную экономическую отдачу давали вложения в гражданские НИОКР — в частности, разработки в медицине и транспорте. По расчетам экспертов, после увеличения государственных расходов на такие НИОКР производительность американского бизнеса была на 1,8% выше уже через девять лет. Вложения в оборонные исследования давали экономике Штатов более быстрый, но менее продолжительный результат. Рост производительности примерно на 0,5% был заметен уже спустя три года, однако затем эффект постепенно ослабевал.

Экономическая отдача от расходов Вашингтона на науку не остается внутри страны: со временем созданные в США технологии начинают повышать производительность и в других странах — главным образом этому способствует торговля.

Импортируя американские лекарства, оборудование и другую технологичную продукцию, зарубежный бизнес получает доступ к новым разработкам, при этом не участвуя в их создании.

В странах ОЭСР, куда входит большинство развитых экономик мира, включая Германию, Францию, Великобританию, Италию и Японию, после увеличения государственных расходов США на гражданские НИОКР производительность через семь лет была примерно на 0,7% выше, чем до роста финансирования. Вслед за американцами и другие развитые страны начинали больше инвестировать в исследования. Еще заметнее этот процесс отражался на ВВП. После того как Штаты увеличивали расходы на гражданские НИОКР, ВВП на душу населения в странах ОЭСР постепенно рос и через восемь-десять лет был примерно на 1,6% выше.

В странах, которые не входят в ОЭСР (включая, Китай, Индию, Бразилию, Египет), американские технологии распространялись медленнее, но в долгосрочной перспективе эффект оказывался сильнее.

Прирост производительности достигал 1% примерно через 15 лет после увеличения финансирования исследований в США.

ВВП на душу населения в странах вне ОЭСР через 10 лет увеличивался на 2%, а через 13–15 лет рост достигал 3%.

В NBER объясняют такой результат эффектом «технологического перепрыгивания»: страны с менее развитой цифровой инфраструктурой не тратили ресурсы на ее создание, а импортировали новые технологии. Например, государства Африки к югу от Сахары, не имея стационарных телефонов, сразу внедрили мобильную связь. В целом, отмечают аналитики, если существенный процент роста мировой экономической производительности зависит от инноваций, созданных в других странах, то такие меры, как пошлины, экспортный контроль и миграционные ограничения, могут создавать издержки и препятствовать развитию.

Мариета Манукян