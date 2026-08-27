ФБР пресекло масштабную операцию китайских хакеров против NASA, ФРС и Сената США

ФБР и Министерство юстиции США сообщили о пресечении деятельности группировки китайских хакеров. От ее действий пострадали или могли пострадать сам Минюст, министерства здравоохранения и энергетики, а также NASA, Федеральная резервная система, Сенат США и другие государственные структуры.

В ходе операции ФБР были ликвидированы платформы QScan и QTRouter, которые, как заявил глава ведомства Кэш Пател, были созданы хакерами из группировки QTFY и использовались для атак на американские объекты критической инфраструктуры. Первая платформа сканирует и автоматически заражает устройства «интернета вещей», вторая — объединяет их в единую сеть контролируемых зараженных устройств, через которую потом действуют хакеры QTFY.

По данным ФБР, деятельность QTFY поддерживается властями КНР, а ее участники являются сотрудниками китайской компании Nanjing Xinjiuwei Network Technology. Расследование показало, что хакеры QTFY якобы выполняли заказы по взлому систем, в том числе от Министерства государственной безопасности КНР и Народно-освободительной армии Китая.

Посольство КНР в США заявило, что не осведомлено о тех данных, которые приводятся в заявлении Минюста США, однако «правительство Китая твердо выступает против всех видов кибератак и борется с ними в соответствии с действующим законодательством».

Алена Миклашевская