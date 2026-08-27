Число нелегальных проектов на финрынке России снизилось на треть за полгода
Банк России (ЦБ) за первые шесть месяцев 2026 года выявил 2,8 тыс. субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности. Это на 31% меньше аналогичного показателя годом ранее, когда регулятор сообщал о выявлении 4,1 тыс. таких организаций. Речь идет о финансовых пирамидах, нелегальных кредиторах, а также участниках рынка ценных бумаг и инвестиций, нарушающих закон.
Больше всего сократилось количество финансовых пирамид — с 2,3 тыс. до 929. За это время их организаторы смогли заработать свыше 1 млрд в рублевом эквиваленте (взносы принимают в криптовалютах). ЦБ отметил несколько новых схем привлечения жертв: псевдоинвестиции в криптовалюты, дата-центры, предоставляющие мощности для майнинга, а также покупка «собственных» цифровых активов. Такие сайты блокируют еще на этапе запуска, заверили в Центробанке.
Количество предложений от нелегальных кредиторов, напротив, увеличилось вдвое — до 999. Регулятор объясняет это ростом спроса на дополнительное финансирование для должников. Если банки и МФО предъявляют к ним серьезные требования, то такие организации привлекают низкими ставками и выгодными условиями. В статистику регулятора попадают и займы под залог недвижимости.
По сравнению с концом прошлого года ситуация в общем почти не изменилась. За последние шесть месяцев 2025 года регулятор выявил 2,9 тыс. нелегальных организаций на финрынке.
В первом квартале 2026 года число выявленных Банком России нелегальных кредиторов выросло на 36%, достигнув 472, а общее количество компаний с признаками нелегальной деятельности увеличилось на 9% по сравнению с последним кварталом 2025 года, составив 1,4 тыс. Самой распространённой нелегальной кредитной схемой стали займы в криптовалюте, по которым Центробанк получил около 200 обращений граждан, при этом на блокировку было направлено более 1,3 тыс. интернет-ресурсов.
За первый квартал 2026 года также возросло на 7% число выявленных псевдоинвестиционных проектов, их общее количество достигло 656, из которых 454 пришлись на финансовые пирамиды, предлагавшие инвестировать в криптовалютные инструменты и получить доход от ИИ-разработок. В отличие от других сегментов, число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг за три месяца 2026 года снизилось на 19%, в основном это были форекс-дилеры и брокеры.
В конце 2025 года количество выявленных Банком России финансовых пирамид и нелегальных профучастников значительно снизилось, до двухлетнего минимума в 1,2 тыс. штук для пирамид и примерно на треть, до 818 штук, для профучастников. Эта смена приоритетов мошенников связана с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитов, а также с тем, что финансовые пирамиды требуют постоянного притока новых средств, что затруднительно в условиях охлаждения экономики. В этот период мошенники активно переключаются на товарные и кредитные пирамиды, а также «франшизы» для привлечения средств. В Удмуртии с января по сентябрь 2025 года было выявлено 8 организаций с признаками нелегальной деятельности, включая две компании, незаконно привлекавшие инвестиции, пять организаций, предоставлявших займы под видом ломбардов, и одну финансовую пирамиду.