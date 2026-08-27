Число нелегальных проектов на финрынке России снизилось на треть за полгода

Банк России (ЦБ) за первые шесть месяцев 2026 года выявил 2,8 тыс. субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности. Это на 31% меньше аналогичного показателя годом ранее, когда регулятор сообщал о выявлении 4,1 тыс. таких организаций. Речь идет о финансовых пирамидах, нелегальных кредиторах, а также участниках рынка ценных бумаг и инвестиций, нарушающих закон.

Больше всего сократилось количество финансовых пирамид — с 2,3 тыс. до 929. За это время их организаторы смогли заработать свыше 1 млрд в рублевом эквиваленте (взносы принимают в криптовалютах). ЦБ отметил несколько новых схем привлечения жертв: псевдоинвестиции в криптовалюты, дата-центры, предоставляющие мощности для майнинга, а также покупка «собственных» цифровых активов. Такие сайты блокируют еще на этапе запуска, заверили в Центробанке.

Количество предложений от нелегальных кредиторов, напротив, увеличилось вдвое — до 999. Регулятор объясняет это ростом спроса на дополнительное финансирование для должников. Если банки и МФО предъявляют к ним серьезные требования, то такие организации привлекают низкими ставками и выгодными условиями. В статистику регулятора попадают и займы под залог недвижимости.

По сравнению с концом прошлого года ситуация в общем почти не изменилась. За последние шесть месяцев 2025 года регулятор выявил 2,9 тыс. нелегальных организаций на финрынке.