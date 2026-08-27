Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: olympics Фото: olympics

Шесть олимпийских медалей, из которых три — высшего достоинства. Подобный успех на всех играх с момента их возрождения считался невероятным. Так что американский гимнаст немецкого происхождения Джордж Эйсер в любом случае оставил бы свой след в истории. Но он стал настоящей легендой. Дело в том, что у чемпиона не было левой ноги, причем выше колена. Спортивные историки утверждают, что в детстве он попал под поезд.

Олимпиада, где блестяще выступил Эйсер, проходила в 1904 году в Сент-Луисе в рамках международной выставки. Джордж готовился к соревнованиям, используя деревянный протез оригинальной конструкции, который даже гнулся и позволял ему приседать. Появление одноногого гимнаста вызвало неподдельный интерес публики. Конечно, показать себя Эйсер смог не во всех дисциплинах, но в упражнении на брусьях и лазании по канату на время стал лучшим.

Самое удивительное, что он стал одним из первых и в опорном прыжке, поделив первое место с другим американским гимнастом Антуаном Хейдом. Кроме того, Эйсер взял серебро в многоборье и упражнениях на коне, а также бронзу на перекладине. В тот момент ему было 33 года, в те времена подходящий возраст для спортсменов. Но как человек с протезом, да еще в самом начале XX века, смог все это исполнить, остается загадкой.

На фото легендарный гимнаст выступает в длинных брюках, где протез скрыт. А все попытки разыскать Эйсера спустя годы после той Олимпиады ни к чему не привели. Вроде как после игр он еще несколько лет выступал за Американский гимнастический клуб, а потом пропал.

По официальным данным, он скончался в марте 1919 года в Денвере. Но где он похоронен и куда делись его шесть олимпийских медалей — неизвестно. Вот так человек, который удивил мир, просто исчез, оставив после себя легенду о стойкости духа и множество вопросов, на которые мы уже никогда не получим ответов.

Владимир Осипов