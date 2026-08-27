«Самым ожидаемым запуском будет складной iPhone»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок — 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино, Калифорния, будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. Это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. Вот почему.

Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига: по прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в 2026 году против 52% в 2025-м. В первом текущем полугодии 2026-го лидером форм-фактора стала Huawei с долей 57% мирового рынка. На втором месте, с большим отставанием, — Samsung (18%).

Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом более 10 млн единиц в первый же год. Вместе с тем подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10.

Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной. Однако, выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone.

Наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса — он официально вступит в должность 1 сентября. Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств.

Александр Леви