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Москвичам доверили судьбу поэта

Куда могут перенести памятник Александру Пушкину

Памятник Пушкину предложили вернуть на Тверской бульвар. Москвичи смогут проголосовать по этому вопросу 28 августа, сообщили в мэрии. Вернуть памятник на другую сторону Тверской улицы предложил столичным властям кинорежиссер Никита Михалков. Он считает, что перенос сооружения восстановит историческую справедливость и «успокоит душу поэта».

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В голосовании горожанам предложат ответить на один вопрос: «Нужно ли вернуть Пушкина на Тверской бульвар?» При этом ответить на него смогут только совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией. На Тверском бульваре памятник будет смотреться органично, считает историк, автор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов:

«Памятник Пушкину на Тверском бульваре — одно из знаковых мест центра Москвы. Москвичи всегда назначали там встречи. "Пампуш на Твербуле" — говорили, проверяя, коренной ты житель или нет. 6 июня, в день рождения поэта, там до сих пор собираются и читают стихи. Если решить все проблемы, на прежнем месте — на противоположной стороне площади и бульвара — Александр Сергеевич будет смотреться неплохо.

Но он потерял исторический контекст. Уже ничего не встречает Пушкина из того окружения, которое было при открытии памятника в 1880 году.

Переезд затеяли как эпопею. Тогда снесли Страстной монастырь вместе с колокольней, и Пушкин оказался их заменителем, сакральным монументом. Александр Сергеевич неплохо будет смотреться на старом месте, но что тогда будет в сквере на Пушкинской площади? Разве что фонтан. Может, еще какого-то истукана поставят».

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Изначально памятник Пушкину на Тверском бульваре располагался примерно в 100 м от точки, где находится сегодня, — напротив Страстного монастыря. Переносить его в соседний сквер нет никакого смысла, говорит заведующий кафедрой госуправления и публичной политики Президентской академии Александр Балобанов:

«Это пустые затеи, тем более что в историческом месте накопилось много разной истории, связанной с памятником. Странно, зачем голосование? У разных людей — разные мнения. Чтобы обсуждать, нужна концептуальная конструкция. У обычных горожан она какая? Ссылки на историческое место несостоятельны. В городском пространстве много таких вопросов, которые люди обсуждают. Ну, вот этот будет одним из них».

Проголосовать можно будет дистанционно на сайте московской мэрии или очно на специально открытых участках во всех районах.

Инициативу по переносу памятника передали Общественному штабу по наблюдению за выборами. В организации назвали идею «интересной». В сентябре 2026-го в Москве электронное голосование будут использовать на выборах в Госдуму и на выборах муниципальных депутатов района Щукино.

Леонид Пастернак

Фотогалерея

Где установлены памятники поэту

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6 июня 1880 года на Страстной площади (сейчас — Пушкинская) в Москве был открыт памятник Александру Пушкину. Первоначально он был установлен в начале Тверского бульвара — лицом к Страстному монастырю. В 1950 году монумент перенесли на место снесенной колокольни Страстного монастыря, где он стоит по сей день

6 июня 1880 года на Страстной площади (сейчас — Пушкинская) в Москве был открыт памятник Александру Пушкину. Первоначально он был установлен в начале Тверского бульвара — лицом к Страстному монастырю. В 1950 году монумент перенесли на место снесенной колокольни Страстного монастыря, где он стоит по сей день

Фото: Степан Рудик / Коммерсантъ

В усадьбе Хрущевых-Селезневых на Пречистенке в Москве установлен бюст Пушкина. В этом же здании с 1957 года работает музей поэта — правда, до сих пор не установлено, посещал ли сам Пушкин это здание когда-либо

В усадьбе Хрущевых-Селезневых на Пречистенке в Москве установлен бюст Пушкина. В этом же здании с 1957 года работает музей поэта — правда, до сих пор не установлено, посещал ли сам Пушкин это здание когда-либо

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2010 году в Цхинвале (Южная Осетия) был открыт новый памятник Пушкину. Его установили на том же месте, где стоял разрушенный во время военного конфликта в августе 2008 года монумент

В 2010 году в Цхинвале (Южная Осетия) был открыт новый памятник Пушкину. Его установили на том же месте, где стоял разрушенный во время военного конфликта в августе 2008 года монумент

Фото: Лана Парастаева / Коммерсантъ  /  купить фото

Памятник русскому поэту установлен в столице Черногории Подгорице. Поскольку скульптура расположена в центре города недалеко от здания Конституционного суда страны, вокруг нее часто проходят политические акции и митинги

Памятник русскому поэту установлен в столице Черногории Подгорице. Поскольку скульптура расположена в центре города недалеко от здания Конституционного суда страны, вокруг нее часто проходят политические акции и митинги

Фото: AP

В 2002 году бронзовая статуя Пушкина появилась в столице США Вашингтоне. Этот памятник стал подарком властей Москвы и был установлен на территории Университета Джорджа Вашингтона. Позднее, в 215-ю годовщину со дня рождения поэта, в Вашингтоне появился еще и бюст Пушкина

В 2002 году бронзовая статуя Пушкина появилась в столице США Вашингтоне. Этот памятник стал подарком властей Москвы и был установлен на территории Университета Джорджа Вашингтона. Позднее, в 215-ю годовщину со дня рождения поэта, в Вашингтоне появился еще и бюст Пушкина

Фото: Reuters

Несмотря на то что сам поэт в Риме никогда не был, первый в истории памятный знак в его честь был установлен именно здесь. В 1837 году княгиня Зинаида Александровна Волконская, как только узнала о гибели своего друга, распорядилась установить стелу поэту на вилле в центре Риме. В 2000 году там же был открыт официальный памятник Пушкину&lt;br>На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков возлагают цветы к памятнику поэту, 2000 год

Несмотря на то что сам поэт в Риме никогда не был, первый в истории памятный знак в его честь был установлен именно здесь. В 1837 году княгиня Зинаида Александровна Волконская, как только узнала о гибели своего друга, распорядилась установить стелу поэту на вилле в центре Риме. В 2000 году там же был открыт официальный памятник Пушкину
На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков возлагают цветы к памятнику поэту, 2000 год

Фото: Plinio Lepri / AP

В честь 200-летия Пушкина памятник ему был открыт в австрийской столице Вене. Скульптура, изображающая поэта в костюме для прогулок, стоит в парке Оберлаа

В честь 200-летия Пушкина памятник ему был открыт в австрийской столице Вене. Скульптура, изображающая поэта в костюме для прогулок, стоит в парке Оберлаа

Фото: Российский центр науки и культуры в Вене

Памятник поэту в Нарве установили еще в 1949 году. Однако скромный гипсовый бюст того времени не сохранился. В 1990 году в городе открыли бронзовый бюст поэта — сейчас это единственный памятник Пушкину в Эстонии. Кроме того, имя русского поэта носит и главная улица Нарвы

Памятник поэту в Нарве установили еще в 1949 году. Однако скромный гипсовый бюст того времени не сохранился. В 1990 году в городе открыли бронзовый бюст поэта — сейчас это единственный памятник Пушкину в Эстонии. Кроме того, имя русского поэта носит и главная улица Нарвы

Фото: ТАСС

В столице Эфиопии Аддис-Абебе установлен бюст Пушкина. Место для единственного в Африке памятника выбрали неслучайно: Эфиопия считается возможной родиной предков Пушкина

В столице Эфиопии Аддис-Абебе установлен бюст Пушкина. Место для единственного в Африке памятника выбрали неслучайно: Эфиопия считается возможной родиной предков Пушкина

Фото: Российский центр науки и культуры в Аддис-Абебе

В 1974 году памятник Пушкину открыли в Феодосии (Крым). Скульптура обращена лицом к морю. Известно, что в городе поэт провел два дня в 1820 году, путешествуя в Гурзуф

В 1974 году памятник Пушкину открыли в Феодосии (Крым). Скульптура обращена лицом к морю. Известно, что в городе поэт провел два дня в 1820 году, путешествуя в Гурзуф

Фото: ТАСС / Алексей Павлишак

В 2015 году в центре города Хэйхэ (Китай) установили памятник Александру Пушкину. На гранитном пьедестале высечено посвящение на китайском с русским переводом, который гласит: «отец русской литературы — Пушкин»

В 2015 году в центре города Хэйхэ (Китай) установили памятник Александру Пушкину. На гранитном пьедестале высечено посвящение на китайском с русским переводом, который гласит: «отец русской литературы — Пушкин»

Фото: Wang Jianwei / Zuma / ТАСС

К 100-летию со дня смерти поэта, в 1937 году, памятник Александру Пушкину был установлен в Шанхае (Китай). Деньги на сооружение монумента собирали гастролировавший тогда по Китаю Федор Шаляпин и живший тогда здесь Александр Вертинский

К 100-летию со дня смерти поэта, в 1937 году, памятник Александру Пушкину был установлен в Шанхае (Китай). Деньги на сооружение монумента собирали гастролировавший тогда по Китаю Федор Шаляпин и живший тогда здесь Александр Вертинский

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Еще в 1889 году в Одессе на пожертвования горожан открыли памятник поэту. Бюст развернут спиной к зданию городской думы, по легенде скульпторы специально так установили бюст — якобы за то, что совет отказался выделить средства на сооружение. Однако известно, что в момент возведения памятника дума находилась в другом месте. В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, монумент неоднократно подвергался осквернению вандалами

Еще в 1889 году в Одессе на пожертвования горожан открыли памятник поэту. Бюст развернут спиной к зданию городской думы, по легенде скульпторы специально так установили бюст — якобы за то, что совет отказался выделить средства на сооружение. Однако известно, что в момент возведения памятника дума находилась в другом месте. В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, монумент неоднократно подвергался осквернению вандалами

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В декабре 2000 года в Лимассоле (Кипр) был установлен памятник Александру Пушкину, скульптор — Александр Белашов

В декабре 2000 года в Лимассоле (Кипр) был установлен памятник Александру Пушкину, скульптор — Александр Белашов

Фото: Владислав Николаевич / Flickr

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6 июня 1880 года на Страстной площади (сейчас — Пушкинская) в Москве был открыт памятник Александру Пушкину. Первоначально он был установлен в начале Тверского бульвара — лицом к Страстному монастырю. В 1950 году монумент перенесли на место снесенной колокольни Страстного монастыря, где он стоит по сей день

Фото: Коммерсантъ / Степан Рудик

В усадьбе Хрущевых-Селезневых на Пречистенке в Москве установлен бюст Пушкина. В этом же здании с 1957 года работает музей поэта — правда, до сих пор не установлено, посещал ли сам Пушкин это здание когда-либо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

В 2010 году в Цхинвале (Южная Осетия) был открыт новый памятник Пушкину. Его установили на том же месте, где стоял разрушенный во время военного конфликта в августе 2008 года монумент

Фото: Коммерсантъ / Лана Парастаева  /  купить фото

Памятник русскому поэту установлен в столице Черногории Подгорице. Поскольку скульптура расположена в центре города недалеко от здания Конституционного суда страны, вокруг нее часто проходят политические акции и митинги

Фото: AP

В 2002 году бронзовая статуя Пушкина появилась в столице США Вашингтоне. Этот памятник стал подарком властей Москвы и был установлен на территории Университета Джорджа Вашингтона. Позднее, в 215-ю годовщину со дня рождения поэта, в Вашингтоне появился еще и бюст Пушкина

Фото: Reuters

Несмотря на то что сам поэт в Риме никогда не был, первый в истории памятный знак в его честь был установлен именно здесь. В 1837 году княгиня Зинаида Александровна Волконская, как только узнала о гибели своего друга, распорядилась установить стелу поэту на вилле в центре Риме. В 2000 году там же был открыт официальный памятник Пушкину
На фото: президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков возлагают цветы к памятнику поэту, 2000 год

Фото: AP / Plinio Lepri

В честь 200-летия Пушкина памятник ему был открыт в австрийской столице Вене. Скульптура, изображающая поэта в костюме для прогулок, стоит в парке Оберлаа

Фото: Российский центр науки и культуры в Вене

Памятник поэту в Нарве установили еще в 1949 году. Однако скромный гипсовый бюст того времени не сохранился. В 1990 году в городе открыли бронзовый бюст поэта — сейчас это единственный памятник Пушкину в Эстонии. Кроме того, имя русского поэта носит и главная улица Нарвы

Фото: ТАСС

В столице Эфиопии Аддис-Абебе установлен бюст Пушкина. Место для единственного в Африке памятника выбрали неслучайно: Эфиопия считается возможной родиной предков Пушкина

Фото: Российский центр науки и культуры в Аддис-Абебе

В 1974 году памятник Пушкину открыли в Феодосии (Крым). Скульптура обращена лицом к морю. Известно, что в городе поэт провел два дня в 1820 году, путешествуя в Гурзуф

Фото: ТАСС / Алексей Павлишак

В 2015 году в центре города Хэйхэ (Китай) установили памятник Александру Пушкину. На гранитном пьедестале высечено посвящение на китайском с русским переводом, который гласит: «отец русской литературы — Пушкин»

Фото: Wang Jianwei / Zuma / ТАСС

К 100-летию со дня смерти поэта, в 1937 году, памятник Александру Пушкину был установлен в Шанхае (Китай). Деньги на сооружение монумента собирали гастролировавший тогда по Китаю Федор Шаляпин и живший тогда здесь Александр Вертинский

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Еще в 1889 году в Одессе на пожертвования горожан открыли памятник поэту. Бюст развернут спиной к зданию городской думы, по легенде скульпторы специально так установили бюст — якобы за то, что совет отказался выделить средства на сооружение. Однако известно, что в момент возведения памятника дума находилась в другом месте. В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, монумент неоднократно подвергался осквернению вандалами

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В декабре 2000 года в Лимассоле (Кипр) был установлен памятник Александру Пушкину, скульптор — Александр Белашов

Фото: Владислав Николаевич / Flickr

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