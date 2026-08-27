Москвичам доверили судьбу поэта

Памятник Пушкину предложили вернуть на Тверской бульвар. Москвичи смогут проголосовать по этому вопросу 28 августа, сообщили в мэрии. Вернуть памятник на другую сторону Тверской улицы предложил столичным властям кинорежиссер Никита Михалков. Он считает, что перенос сооружения восстановит историческую справедливость и «успокоит душу поэта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В голосовании горожанам предложат ответить на один вопрос: «Нужно ли вернуть Пушкина на Тверской бульвар?» При этом ответить на него смогут только совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией. На Тверском бульваре памятник будет смотреться органично, считает историк, автор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов:

«Памятник Пушкину на Тверском бульваре — одно из знаковых мест центра Москвы. Москвичи всегда назначали там встречи. "Пампуш на Твербуле" — говорили, проверяя, коренной ты житель или нет. 6 июня, в день рождения поэта, там до сих пор собираются и читают стихи. Если решить все проблемы, на прежнем месте — на противоположной стороне площади и бульвара — Александр Сергеевич будет смотреться неплохо.

Но он потерял исторический контекст. Уже ничего не встречает Пушкина из того окружения, которое было при открытии памятника в 1880 году.

Переезд затеяли как эпопею. Тогда снесли Страстной монастырь вместе с колокольней, и Пушкин оказался их заменителем, сакральным монументом. Александр Сергеевич неплохо будет смотреться на старом месте, но что тогда будет в сквере на Пушкинской площади? Разве что фонтан. Может, еще какого-то истукана поставят».

Изначально памятник Пушкину на Тверском бульваре располагался примерно в 100 м от точки, где находится сегодня, — напротив Страстного монастыря. Переносить его в соседний сквер нет никакого смысла, говорит заведующий кафедрой госуправления и публичной политики Президентской академии Александр Балобанов:

«Это пустые затеи, тем более что в историческом месте накопилось много разной истории, связанной с памятником. Странно, зачем голосование? У разных людей — разные мнения. Чтобы обсуждать, нужна концептуальная конструкция. У обычных горожан она какая? Ссылки на историческое место несостоятельны. В городском пространстве много таких вопросов, которые люди обсуждают. Ну, вот этот будет одним из них».

Проголосовать можно будет дистанционно на сайте московской мэрии или очно на специально открытых участках во всех районах.

Инициативу по переносу памятника передали Общественному штабу по наблюдению за выборами. В организации назвали идею «интересной». В сентябре 2026-го в Москве электронное голосование будут использовать на выборах в Госдуму и на выборах муниципальных депутатов района Щукино.

Леонид Пастернак