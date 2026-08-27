Житель Иркутской области осужден на 12 лет за диверсию на объекте связи

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Нижнеудинска. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодой человек был признан виновным в совершении таких преступлений, как «диверсия» и «приготовление к диверсии».

Судом установлено, что в феврале 2026 года мужчина через мессенджер связался с неизвестными лицами и за вознаграждение согласился поджечь объект связи. В дальнейшем он проник на территорию базовой станции сотового оператора и поджег шкаф с оборудованием. Через несколько дней злоумышленник планировал повторить эти действия на другом объекте, но был задержан полицейскими и сотрудниками ФСБ.

В региональном ГУ МВД России уточнили, что за свои действия житель Нижнеудинска получил 30 тыс. руб. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск