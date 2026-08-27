Житель Иркутской области осужден на 12 лет за диверсию на объекте связи
Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Нижнеудинска. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодой человек был признан виновным в совершении таких преступлений, как «диверсия» и «приготовление к диверсии».
Судом установлено, что в феврале 2026 года мужчина через мессенджер связался с неизвестными лицами и за вознаграждение согласился поджечь объект связи. В дальнейшем он проник на территорию базовой станции сотового оператора и поджег шкаф с оборудованием. Через несколько дней злоумышленник планировал повторить эти действия на другом объекте, но был задержан полицейскими и сотрудниками ФСБ.
В региональном ГУ МВД России уточнили, что за свои действия житель Нижнеудинска получил 30 тыс. руб. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
В январе 2026 года 2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Иркутской области к 22 годам заключения за диверсии по заданию украинской разведки, включая поджоги базовых станций операторов связи в декабре 2023 года и попытку поджога релейных шкафов в мае 2024 года. В том же месяце 2026 года другой 18-летний иркутянин был задержан за подготовку теракта после того, как мошенники убедили его поджечь подстанцию связи, утверждая, что это поможет избежать уголовной ответственности за перевод денег ВСУ. Также Орловский областной суд в январе 2026 года вынес приговор 23-летнему жителю Орла, признанному виновным в трех диверсиях на объектах связи в апреле 2025 года за денежное вознаграждение, назначив ему 14 лет лишения свободы. Еще в декабре 2025 года Оренбургский областной суд приговорил жителя Оренбуржья к 13 годам лишения свободы за поджог железнодорожного батарейного шкафа и подготовку к уничтожению объектов связи по заданию неизвестного.