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В Мурманской области подешевел бензин

В Мурманской области снизилась средняя стоимость автомобильного бензина. По данным Росстата, с 20 июля по 24 августа цена литра топлива в регионе уменьшилась с 77,48 до 75,54 рубля.

В Мурманской области средняя цена на бензин снизилась почти на 2 рубля

В Мурманской области средняя цена на бензин снизилась почти на 2 рубля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Мурманской области средняя цена на бензин снизилась почти на 2 рубля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В частности, литр бензина АИ-92 в настоящее время в среднем стоит 71 рубль, АИ-95 — 76,54 рубля.

При этом стоимость бензина в Мурманской области остается выше средней цены на топливо по Северо-Западному федеральному округу.

Матвей Николаев

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