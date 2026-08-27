В Норвегии заявили об ухудшении здоровья 89-летнего короля Харальда V
Состояние 89-летнего короля Норвегии Харальда ухудшилось после госпитализации. Проблемы со здоровьем оценивают как «очень серьезные», сообщила королевская канцелярия.
Наследный кронпринц Хокон и его жена отменили все запланированные мероприятия. Членов королевской семьи, включая наследного принца, заметили прибывающими в университетскую больницу Осло, где Харальд проходит лечение, передает Reuters.
Харальд V — старейший из ныне живущих монархов Европы и церемониальный глава Норвегии с 1991 года. В августе у него обнаружили инфекцию крови и госпитализировали в Университетскую больницу Осло. В начале недели ситуация оценивалась как стабильная. Проблемы со здоровьем наблюдались у него и раньше — в феврале короля экстренно доставили в больницу с инфекцией и обезвоживанием.
17 августа 2026 года король Норвегии Харальд V был госпитализирован из-за задержки жидкости в организме, что потребовало стационарного лечения, а ранее, в феврале 2026 года, он уже попадал в больницу с инфекцией и обезвоживанием во время отдыха на Тенерифе. 24 августа 2026 года пресс-служба королевского дома Норвегии сообщила об ухудшении состояния монарха и диагностировании у него бактериальной инфекции крови, из-за чего он проходит курс лечения антибиотиками. Временное исполнение обязанностей главы государства на время болезни короля возложено на его наследника — кронпринца Хокона.