В Норвегии заявили об ухудшении здоровья 89-летнего короля Харальда V

Состояние 89-летнего короля Норвегии Харальда ухудшилось после госпитализации. Проблемы со здоровьем оценивают как «очень серьезные», сообщила королевская канцелярия.

Наследный кронпринц Хокон и его жена отменили все запланированные мероприятия. Членов королевской семьи, включая наследного принца, заметили прибывающими в университетскую больницу Осло, где Харальд проходит лечение, передает Reuters.

Харальд V — старейший из ныне живущих монархов Европы и церемониальный глава Норвегии с 1991 года. В августе у него обнаружили инфекцию крови и госпитализировали в Университетскую больницу Осло. В начале недели ситуация оценивалась как стабильная. Проблемы со здоровьем наблюдались у него и раньше — в феврале короля экстренно доставили в больницу с инфекцией и обезвоживанием.