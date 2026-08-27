Машков передал свою «Нику» за роль старшины фонду «Защитники отечества»

Актер Владимир Машков вручил свою награду «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в драме «В списках не значился» фонду «Защитники Отечества». Он передал статуэтку председателю фонда, замминистра ообороны Анне Цивилевой на форуме «Вместе Победим», передает корреспондент «Ъ».

«Защитники отечества» помогают ветеранам СВО и их семьям. Передать статуэтку фонду Владимир Машков обещал еще в марте, когда получил ее за роль в картине по повести Бориса Васильева.

«Сегодня, в день российского кино, я хочу сделать то, что я обещал сделать на премии "Ника", нашей национальной премии. За роль старшины в этом фильме я получил "Нику", богиню победы. Я хочу передать ее фонду "Защитники Отечества", чтобы богиня победы всегда была с нашими защитниками и вместе обязательно победила»,— сказал господин Машков.

Госпожа Цивилева поблагодарила артиста и отметила, что награда будет принадлежать не только фонду, но и всем «настоящим защитникам отечества»: «Поэтому эта "Ника" — для вас, для всех, кто сегодня приехал сюда, для тех, кто находится сейчас на передовой, для тех, кто пал смертью храбрых, для тех, кто ждет, надеется, молится и верит».