Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов обрушился с критикой на руководство клуба. В интервью спортивным изданиям он заявил, что топ-менеджмент команды не выполняет своих обещаний и не покупает игроков на проблемные позиции. Некоторые эксперты даже начали рассуждать о возможном вылете железнодорожников в первую лигу. Насколько серьезны проблемы в клубе?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московский «Локомотив» заработал хорошие деньги на трансферах — почти €40 млн с начала года. Только вот такая распродажа и потеря пяти ведущих игроков не могли пройти незаметно и привели если не к краху, то к серьезным проблемам. Три очка после пяти туров и 14-е место в турнирной таблице, мягко говоря, не добавили болельщикам оптимизма.

А тут еще вырисовывается конфликт между руководством и главным тренером. Насколько серьезны разногласия, никто извне, конечно, не знает, но Михаил Галактионов начал фактически обвинять руководителей клуба в том, что они не выполняют своих обещаний и не покупают игроков, чтобы усилить команду. На одной из пресс-конференций Галактионов, рассказывая о том, что произошло, даже слова подбирал аккуратно:

«Была выстроена команда и система. К сожалению, все это фактически за месяц-полтора расформировали. Самое главное — чтобы мы теперь еще кого-то не потеряли, а, наоборот, приобрели».

Совершенно очевидно, что «Локомотиву» для того, чтобы держаться хотя бы в первой восьмерке клубов РПЛ, нужно усиливаться. Причем на покупку игроков деньги у клуба быть должны, но серьезных трансферов на вход по-прежнему нет. Проблема в том, что генеральный директор клуба Борис Ротенберг не хочет эти деньги тратить, считает футбольный агент, ведущий программы «Это футбол, брат» Тимур Гурцкая:

«Там вопрос не в деньгах, а в том, что руководитель "Локомотива" не хочет с ними расставаться. Он не хочет просто тратить деньги на игроков, а хочет покупать на своих условиях, которых на рынке нет. Футболисту нужно было дать 100 млн руб., а он предложил 10 млн руб.».

Возможно, после того, как о кризисе в «Локомотиве» начали говорить открыто, ситуация изменится. По крайней мере, 26 августа пришла информация, что клуб активировал опцию выкупа полузащитника калининградской «Балтики» Николая Титкова за 125 млн руб. Комментатор Константин Генич считает, что хорошей заменой Алексею Батракову, который перешел из «Локо» в турецкий «Галатасарай», будет ангольский легионер из «Ахмата» стоимостью €2 млн — Эгаш Касинтура:

«Если бы были деньги, я, знаешь, как спортивный директор "Локомотива", взял бы Касинтуру, потому что он все может: и в движении хорош, и в созидании, и в завершении. Это была бы хорошая альтернатива на позицию Батракова».

Но у руководства «Локомотива» свои идеи. К тому же ходили слухи, что спортивному блоку клуба чуть ли не запрещают покупать иностранцев. Конечно, в «Локо» все это опровергали, но пока о трансферах легионеров ничего не слышно. Есть еще один момент, о котором говорят не первый сезон. Дело в том, что долг РЖД — главного спонсора «Локомотива» — превышает 3 трлн руб., и вполне возможно, это тоже скажется на бюджете команды в дальнейшем.

Пока же болельщики с тревогой и надеждой следят за тем, как «Локомотив» будет выпутываться из этой непростой ситуации, в которую он попал, распродав ведущих игроков. Причем три следующих матча в РПЛ станут для команды настоящим испытанием: 29 августа железнодорожники встречаются дома с московским «Динамо», а затем на выезде — с «Балтикой» и «Зенитом». Так что поводов для обострения конфликта, если он, конечно, есть, между руководством и тренерским штабом будет предостаточно.

Владимир Осипов