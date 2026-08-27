Кандидату в депутаты от КПРФ отказали в регистрации на выборы из-за судимостей

Свердловский областной суд подтвердил законность отказа в регистрации кандидату в депутаты городской думы от КПРФ Ивану Иванову, сообщили в пресс-службе судов региона. Вышестоящая инстанция оставила без изменения решение Синарского районного суда Каменска-Уральского, которое было вынесено 19 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

6 августа окружная избирательная комиссия приняла решение об отказе Ивану Иванову в регистрации по Серовскому одномандатному округу №24 на выборах. Основанием послужило сокрытие кандидатом сведений о двух судимостях.

По данным проверки МВД, в 2000 году он был условно осужден за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ), а в 2003 году — к исправительным работам за приобретение поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). В ходе судебного заседания кандидат подтвердил наличие этих судимостей и признал, что располагал соответствующей справкой.

Суд указал, что обязанность предоставлять полные и достоверные данные о судимостях лежит на самом кандидате. Согласно разъяснениям пленума Верховного Суда РФ, сокрытие и неуказание статей УК РФ являются достаточным основанием для прекращения процедуры регистрации. Доводы истца о нарушении процедуры и несоблюдении сроков уведомления о неполноте сведений суд счел несостоятельными. Требования о признании решения незаконным и обязании повторно рассмотреть вопрос о регистрации были отклонены в полном объеме.

Ирина Пичурина