Жителю Сургута грозит семь лет колонии за посты в Telegram против СВО

Сотрудники регионального управления ФСБ по Тюменской области задержали жителя Сургута, который подозревается в публичном оправдании терроризма. Он распространял соответствующую информацию в Telegram, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РУФСБ по Тюменской области Фото: РУФСБ по Тюменской области

По данным следствия, фигурант придерживался радикальных взглядов и выступал против специальной военной операции (СВО). «С целью ознакомления неограниченного круга лиц, воздействия на их сознание и волю, оправдывал терроризм в публичном канале мессенджера Telegram»,— сказано в сообщении.

В отношении подозреваемого ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. За совершение данного преступления югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ирина Пичурина