Армения решила назначить военного атташе в Польше

Правительство Армении одобрило предложение Минобороны страны учредить должность военного атташе в Польше. В Ереване считают это шагом к укреплению связей с НАТО и ЕС, указано в обосновании проекта (.docx). Кандидатов на пост атташе пока нет.

Военный атташе Армении в Польше должен будет углублять отношения между оборонными ведомствами двух стран, следить за выполнением их совместных программ, а также обеспечивать участие Еревана в военных парадах, выставках и других официальных мероприятиях в стране. Предполагается, что атташе вступит в должность 1 января 2027 года: к этому моменту он должен получить аккредитацию польской стороны.

«Армения придает большое значение последовательному развитию и расширению двустороннего сотрудничества с Польшей в качестве важнейшего моста между Арменией и НАТО, а также между Европейским союзом»,— следует из обоснования проекта. В армянском правительстве отметили, что интерес к развитию военного сотрудничества в последнее время проявила и Польша.