«Фонтанка»: при взрыве автомобиля в Петербурге погиб военнослужащий

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 21-летнего гражданина, которого подозревали в подготовке теракта против сотрудников оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб. Задержанный должен был установить бомбу под автомобиль одного из сотрудников предприятия ОПК, и признал свою вину, заявив, что действовал за денежное вознаграждение.

В феврале 2026 года ФСБ также опубликовала видео установки бомбы под автомобиль высокопоставленного военнослужащего в Санкт-Петербурге, после чего исполнитель и его сообщник были задержаны. Они признались, что действовали по указанию украинских спецслужб, забрав самодельное взрывное устройство из тайника.