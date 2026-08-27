Натуральные ткани получат люксовые ценники

По данным платформы Trading Economics, стоимость фунта хлопка за год увеличилась с $65 до $88. При этом запасы уменьшились из-за жары и засухи в южных странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Во всем мире в 2025 году собрали 26 млн т хлопка — цифры приводит Минсельхоз США. Почти половина всего сырья пришлась на Китай и Индию. Для них Россия в последние годы остается одним из главных рынков. Однако в 2026 году урожай хуже: засуха и жара на юге могут сократить запасы на 4%, отмечают аналитики компании Neo. В ближайшем будущем хлопковая ткань и вовсе может стать люксовым товаром, говорит генеральный директор FINN FLARE Ксения Рясова:

«Хлопок постоянно дорожает. Мы живем в эпоху глобального потепления, а для производства хлопка нужно много воды. Поэтому материал становится дороже и превращается в элитный. Как и пух, который стоит десятки и сотни долларов за килограмм. Так называемые "пуховики" на маркетплейсах на самом деле сделаны из синдипуха. Натуральные ткани — премиальный, люксовый материал».

Часть мировых ритейлеров готовы менять подорожавший хлопок на искусственные аналоги. По данным Reuters, Zara и H&M уже переходят на полиэстер из обработанного пластика. Среди всей синтетики такой материал занимает уже 12%. Другие виды сырья дешевыми альтернативами назвать нельзя, продолжает Ксения Рясова:

«Синтетика стоит не дешевле, потому что полиэстер и нейлон производятся из нефти, а она сейчас тоже прилично стоит. У нас есть определенное позиционирование: мы стараемся производить все из натуральных тканей — это принципиально. При заказе хлопка обращаемся не к дорогому Китаю, а к дешевой Индии, а также смотрим в сторону Пакистана и Бангладеш».

По оценкам аналитиков, хлопок за последний год подорожал минимум на четверть. В себестоимости одежды на ткань приходится до 60% всех затрат. За последние годы выросла не только стоимость сырья, но и его производство, говорит директор модного дома RASCHINI Сергей Викулин:

«Возможность продаж высококачественного хлопка — дорогого, эксклюзивного — становится все меньше. Возможность покупать хорошие ткани сократилась кратно. Нам нужен не хлопок как сырье, а хорошие ткани. Для сбора 1 кг нужно 8 л кипятка — это затраты на тепловую энергию. Рост цен на газ тоже сильно повлиял на себестоимость. Российское производство в целом дороже общемирового, поэтому потребитель в РФ находится не в самой выгодной позиции».

Мировые цены на хлопок не сразу отразятся на цене одежды в магазине, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты. Впрочем, для российского ритейла картина менее оптимистичная, допускает директор универмага Trend Island Николай Константинов:

«Подорожание мы увидим в ценах в 2027-м, когда наступит сезон весна–лето и начнутся поставки одежды из хлопка. Сейчас на складах еще есть остатки. Инфляция в этом сегменте уже составила порядка 10% из-за налогов и роста зарплат. Если сравнить с 2023 годом, цены выросли уже на 25-30%».

По данным «Контур.Фокус», с начала 2026 года в сегменте производства одежды закрылись более 2 тыс. юрлиц. Число ликвидаций бизнеса превысило регистрации на 45%.

Александр Мезенцев, Егор Парфенов